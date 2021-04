SportMediaset - Verso Parma-Milan: i dubbi di formazione di Pioli sono tutti sulla fascia destra

In vista del match di domani sera in casa del Parma, Stefano Pioli deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione, che sono tutti concentrati sulla fascia destra: come terzino, Dalot è favorito su Kalulu per partire dal primo minuto, mentre come attaccante esterno ci sono tre giocatori che si giocheranno la maglia da titolare, cioè Saelemaekers, Castillejo e Diaz. Lo riferisce SportMediaset su Italia Uno.