Sportmediaset - Verso Roma-Milan, Piatek in leggero vantaggio su Leao

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, pur credendo molto in Rafael Leao, Pioli non può permettersi di perdere Krzysztof Piatek. E' praticamente da escludere che i due possano scendere in campo contro la Roma in coppia. Il polacco, tornato in gol contro il Lecce, sembra in leggero vantaggio. Domani, dopo la rifinitura, verrà presa la decisione definitiva. Il ritorno del Pistolero potrebbe essere la seconda novità di formazione rispetto alla sfida contro i salentini, oltre a Calabria, che dovrebbe far riaccomodare in panchina Conti. Suso dovrebbe mantenere ancora la maglia da titolare nel 4-3-3, nonostante le alternative Rebic e Castillejo scalpitino.