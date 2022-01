Stadi: classifica Gb, 5 italiani tra i 15 peggiori d'Europa

Il miglior stadio d'Europa? Il Westfalen Stadium di Dortmund, culla del Borussia.

E il peggiore? Il 'Castellani' di Empoli.

Lo rivela una classifica - peraltro un po' estemporanea - stilata dal sito britannico 'Money' sulla base delle recensioni postate da tifosi e visitatori su tre diverse fonti (Tripavdisor, Google e Football Ground Map). Se la Spagna ha tre impianti nella top ten (Santiago Bernabeu, Camp Nou e Wanda Metropolitano), l'Italia ne ha altrettanti tra i dieci peggiori con il 'Penzo' di Venezia e il 'Bentegodi' di Verona a far compagnia al 'Castellani'. Tra i peggiori 15 ci sono anche il 'Franchi' di Firenze e il 'Maradona' di Napoli.

Il miglior stadio italiano è San Siro, che si piazza all'11/o posto a pari merito con l'Allianz Arena di Monaco, mentre l'Allianz Stadium di Torino è solo 22/o. La classifica non è accompagnata da motivazioni, ma è un mero risultato della somma delle recensioni raccolte dai tre siti suddetti e se il voto massimo teorico è 5 (che nessuno raggiunge), lo stadio di Empoli si ferma a 2.90.

Fanno di poco meglio altri tre impianti: il Balaidos Stadium del Celta Vigo (Spagna, 3.37), il Maksimir della Dinamo Zagabria (3.37), lo stadio 'Re Baldovino' che ospita la nazionale belga (Bruxelles, 3,37). Si fermano ad un punteggio di 3.43 il 'Penzo' e il Coliseum 'Alfonso Perez' del Getafe (Spagna). Tra i 30 stadi meno graditi appaiono anche il 'Bentegodi' (3,47), il 'Franchi' di Firenze (3.57) e il 'Maradona' di Napoli (3,67).

In cima alla classifica dei migliori, dopo il Westfalen (punteggio 4,57), sono a pari merito altri sei impianti, a quota 4,53: l'Arena Nationala di Bucarest, il Camp Nou, il 'Bernabeu', il Millennium Stadium di Cardiff, lo Stadion Narodowy di Varsavia e il Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Punteggio alto (4.50) anche per il misconosciuto 'Stadion An der alten foersterei' di Berlino, la casa del club Union, che precede il Wanda e il mitico Wembley di Londra (4.47) e quindi San Siro (4,43). (ANSA).