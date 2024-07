Stagione da urlo per Camarda: tutti i record battuti dal gioiello del Milan

Francesco Camarda è uno dei tanti gioielli che l'anno prossimo Daniele Bonera avrà a disposizione per il suo Milan Futuro. Il giovane attaccante italiano, classe 2008, ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà (almeno) fino al 30 giugno 2027 al Milan, che tanto crede nelle potenzialità di questo ragazzo, che è il futuro non solo del Diavolo ma anche della Nazionale italiana.

Con l'eliminazione dall'Europeo U19 degli Azzurrini, è terminata non solo l'avventura della squadra del CT Corradi in Irlanda, ma anche (finalmente) l'intensissima stagione di Francesco Camarda, nella quale il giovane attaccante del Milan ha battuto diversi record di precocità.

Nel complesso, comunque, la stagione del 2008 è stata più che positiva. Sono 44 le presenze totali con la maglia del Milan, due delle quali addirittura con la prima squadra (vs Fiorentina, vs Frosinone), alle quali si aggiungono anche 14 reti, tutte con la Primavera, e 5 assist.

FRANCESCO CAMARDA: TUTTI I RECORD BATTUTI IN QUESTA STAGIONE

1. Primo 2008 a seganre nel campionato Primavera: 15 anni, 6 mesi, 6 giorni

2. Più giovane marcatore italiano in Youth League: 15 anni, 6 mesi, 9 giorni

3. Più giovane marcatore nelle tre competizioni U19-Youth League, Primavera 1 e Coppa Italia Primavera: 15 anni, 6 mesi, 16 giorni

4. Più giovane esordiente nella storia della Serie A: 15 anni, 8 mesi, 15 giorni

5. Più giovane esordiente nei top-5 campionati europei: 15 anni, 8 mesi, 15 giorni

6. Più giovane marcatore in un campionato europeo U19: 16 anni, 4 mesi, 8 giorni

7. Più giovane a segnare una doppietta in un europeo: 16 anni, 4 mesi, 8 giorni