Stasera Francia-Germania: Maignan, Theo e Giroud dovrebbero partire titolari

Stasera al Groupama Stadium di Lione andrà in scena un'amichevole di lusso fra la Francia di Didier Deschamps e la Germania di Julian Nagelsmann. Nonostante non ci sia nulla in palio, entrambe le Nazionali non hanno alcuna intenzione di sfigurare, motivo per il quale scenderanno in campo i migliori 22 a disposizione dei due commissari tecnici.

A conferma di questo, stando alle ultime notizie, Theo Hernandenz, Mike Maignan e Olivier Giroud dovrebbero partire titolari nell'undici di partenza col quale Deschamps sceglierà di affrontare la Germania.

FRANCIA-GERMANIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Pavard, Konaté, Theo Hernandez; Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Guendouzi, Mbappé; Giroud. All: Didier Deschamps.

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Rudiger, Henrichs; Gundogan, Kross; Wirtz, Musiala, Havertz; Muller. All.: Julian Nagelsmann.