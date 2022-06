Stasera Germania-Italia, Calabria verso una maglia da titolare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di oggi, ultima sfida della stagione per l'Italia che affronta la Germania in trasferta per la quarta partita del girone di Nations League. Secondo la stragrande maggioranza dei quotidiani usciti oggi in edicola e secondo le ultime indiscrezioni di formazione, il prossimo capitano del Milan Davide Calabria dovrebbe partire sulla fascia destra dal primo minuto. Sarebbe la settima presenza in azzurro e la seconda da titolare. Nessun altro rossonero a disposizione di Mancini con Tonali che, squalificato, ha viaggiato comunque con la squadra. Florenzi e Pobega, invece, hanno lasciato il ritiro all'indomani del pareggio con l'Inghilterra.