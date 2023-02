Stasera Inter-Milan, La Repubblica: "Lautaro contro Leao, lo Scudetto è altrove"

MilanNews.it

"Lautaro contro Leao, lo Scudetto è altrove", si legge sulle pagine sportive de La Repubblica. Il quotidiano analizza il derby e la sfida a distanza tra i due attaccanti: "Leao è incupito per il contratto da rinnovare e per la panchina col Sassuolo, ma è stato il migliore dello scorso campionato e quando accelera semina sempre tutti. Lautaro campione del mondo è tornato euforico dal Qatar e a gennaio è stato abbastanza irresistibile". Il confronto però non vale il tricolore come avvenuto nelle passate stagioni: "È logico eleggerli stelle annunciate del derby di Milano, che stasera non assegna più un pezzo di scudetto come nelle ultime due stagioni, ma solo una buona posizione nella gara per la prossima Champions".