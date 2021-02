Stella Rossa-Milan, arbitrerà il match il greco Sidiropoulos

La UEFA ha comunicato poco fa le designazioni arbitrali per l’andata dei 16esimi di finale di Europa League. Stella Rossa-Milan, in programma giovedì alle ore 18.55 sarà diretta dal greco Tasos Sidiropoulos. Per Sidiropoulos si tratta del primo incrocio con i rossoneri. Ecco tutta la squadra arbitrale per il match in terra serba:

STELLA ROSSA-MILAN (giovedì ore 18.55)

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE)

Assistenti: Polychronis Kostaras (GRE) - Lazaros Dimitriadis (GRE)

Var: Bastian Dankert (GER)

Assistente Var: Bibiana Steinhaus (GER)

Quarto uomo: Ioannis Papadopoulos (GRE)