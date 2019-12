Stendardo: "I risultati dell'Atalanta non sono assolutamente casuali"

Guglielmo Stendardo, ex giocatore dell'Atalanta, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato del club bergamasco, prossimo avversario del Milan in campionato: "Percassi ha investito tanto nell'Atalanta, è un modello di riferimento per tutti, partendo dal settore giovanile che è invidiato da tutti. Ha gli uomini giusti nel posto giusto, Gasperini è stato bravo ad allestire un gruppo di giovani, i risultati non sono assolutamente casuali".