Stillitano: "Una benedizione che Elliott abbia preso il Milan. Gazidis un vero professionista"

Charlie Stillitano, presidente dei Relevent Sports ed amico del club rossonero, ha parlato a "Milan Weekly Podcast" della situazione attuale in casa milanista. Queste le dichiarazioni riportate da Calcio&Finanza (QUI l'articolo originale): "E' stata una benedizione che Elliott ha preso il Milan. Credo che il club necessitasse davvero di portare un professionista come Gazidis. Mi ha fatto molto piacere, conosco Ivan fin dalla metà degli anni 90. Sono stato sempre impressionato dalla sua onestà, professionalità ed abilità di fare le cose per bene. E' un gentleman pacato ma molto efficace. Mi hanno emozionato i ritorni di Maldini e di Leonardo. E' stata una benedizione perché non conoscevo la proprietà cinese e non sapevo quello che stavano facendo. Conosco bene Marco Fassone, ma per essere onesti il club era, per dirlo in maniera educata, un po' in disordine".