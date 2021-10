Studio del Parlamento UE: l'Italia ha il regime fiscale più favorevole per i calciatori

Non siamo un paradiso fiscale del calcio, ma a livello continentale poco ci manca. L’Italia è il Paese europeo con il miglior regime fiscale per i calciatori professionisti. È quanto emerge dallo studio “Taxing professional football in UE”, pubblicato dal Parlamento Europeo, condotto da un pool di professori di università belghe e richiesto dalla commissione Questioni Fiscali. L’esame si è focalizzato sui sette principali Paesi europei ospitanti campionati calcistici: Italia, Spagna, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Germania e Portogallo. Escluso, a seguito della Brexit, il Regno Unito.