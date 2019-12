Studio FIFA sugli intermediari: record da 653,9 milioni di dollari nel 2019

La FIFA ha diramato un lungo report sul ruolo e sull'influenza degli intermediari nel calcio internazionale. Nel 2019 è stato registrato il record di commissioni pagate, superando di quasi il 20% quella del 2018: 17896 trasferimenti registrati, 3558 con la partecipazione di un intermediario. L'80% totale dei pagamenti è stato suddiviso tra Italia, Inghilterra, Germania, Portogallo e Spagna. La cifra totale? 653,9 milioni di dollari pagati agli intermediari.

"Nei decenni abbiamo visto un incremento continuo delle spese dei club -ha scritto la FIFA nel documento-, e gli intermediari stanno giocando un ruolo importante in questo mondo. Come organo di governo del calcio, la FIFA è responsabile della creazione e della regolazione del mercato, per assicurare che rispetti i principi di trasparenza, integrità e buon governo".