Sua Maestà Ibrahimovic, il Milan se lo gode e continua a comandare la classifica

Il Milan da 21 turni di campionato è primo in classifica e ha intenzione di rimanerci ancora per molto. Ieri ha chiuso la pratica Crotone con quattro reti, ma soprattutto il club ha festeggiato quota 501 gol in carriera di Zlatan Ibrahimovic, una soglia impressionate, che solo in pochi sono riusciti a raggiungere nel corso della storia. Il Milan si gode il suo leader, il giocatore più determinante del campionato, perché sono i numeri a dirlo. Ibrahimovic con 14 reti in 11 gare, è il giocatore ad avere la media gol più alta di tutta la serie A. Con quella al Crotone sono 6 le doppiette di Ibrahimovic in questa stagione, numeri impressionanti per lo svedese: “E' difficile stupirsi di Ibrahimovic”, ha spiegato Stefano Pioli dopo il match contro il Crotone. “E' un campione, un atleta che ha grandissima motivazione, cura il suo fisico in modo scrupoloso. Per reggere a questi livelli significa che sei un professionista eccezionale. Mai un giorno che non si prepara bene, che non faccia la prevenzione o salti qualcosa. Sa quanto importante fare bene". E sul futuro del giocatore, Pioli ha detto: "Zlatan deciderà il suo futuro, credo che stia giusto che continui a giocare e che continui a farlo con noi per quello che sta facendo". Era dal maggio 2012 che il Milan non vinceva cinque gare di fila contro squadre neopromosse in Serie A, ma soprattutto era dal 2005/06 che il Milan non realizzava 45 gol dopo le prime 21 gare stagionali in Serie A. Una macchina da gol, ma anche una squadra attenta alla fase difensiva: il Milan è la squadra ad aver tenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (otto).