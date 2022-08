Suarez su Ibra: "Determinante nel bene e nel male"

MilanNews.it

L'ex attaccante dell'Inter Luis Suarez ha parlato della sfida Milan-Inter per lo Scudetto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Nel corso dell'intervista Suarez ha avuto modo di parlare anche di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibra può essere determinante nel bene e nel male. Voglio dire che se sta sempre a posto col fisico è la forza della natura che conosciamo e quindi l’attacco rossonero può andare addirittura oltre il bottino dell’attacco nerazzurro. Però l’età è quella che è, fa la punta, non il portiere. Chiaro che per lo spettacolo generale c’è da augurarsi che Ibra possa giocarne tante".