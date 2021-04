Super League, 7 miliardi di introiti: ecco come verranno suddivisi tra i club

Gli introiti del primo anno di Super League sono stimati intorno ai 7 miliardi di euro, tre volte e mezzo in più di quanto genera la Champions League. Per cominciare, 3,525 miliardi saranno distribuiti tra le squadre fondatrici, non equamente: 350 per sei di loro, 225 per quattro, 112,5 per due e 100 per tre.

Per quanto riguarda il sistema di pagamento, il 32,5% degli introiti annui andrà nelle casse dei 15 club fondatori su base fissa e un altro 32,5% alle 20 squadre partecipanti. Il 20% verrà assegnato in base alla classifica e il restante 15% in base agli introiti di marketing.