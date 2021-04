Super League, Il Giornale: "Uefa allo scontro finale per i soldi del pallone"

Il Giornale nell'edizione odierna dedica uno spazio alla SuperLega facendo un po' il punto della situazione. "Una guerra aperta sul futuro del calcio europeo", il duro giudizio del quotidiano. L'Uefa vorrebbe lanciare la nuova formula della Champions League a 36 squadre, gli altri puntano a salvaguardare l'aristocrazia del calcio con una roba poco romantica e meritocratica per un totale di 20 club coinvolti. Agnelli ha trattato, come presidente Eca, la nuova Champions ed in parallelo ha sposato il progetto SuperLega, ma tutto parte da una situazione finanziaria molto difficile per le società. L'Uefa non ci sta e minaccia un'azone legale da 50/60 miliardi di euro, mentre l'Eca si dice contraria (ieri riunione di urgenza senza Agnelli) ed è dalla parte del massimo organismo europeo di Nyon.