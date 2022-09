Supercoppa, delegazioni di Milan e Inter in Arabia per decidere orario e logistica

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, una delegazione di Milan e Inter ha approfittato della sosta per andare in visita a Riad, Arabia Saudita, dove a gennaio si disputerà la Supercoppa Italiana tra i due club milanesi. Non solo organizzazione della logistica, ma anche cercare di trovare un accordo sull'orario: Mediaset, che trasmetterà la gara, vuole evitare che il calcio di inizio sia alle 18 italiane e punta sulla trasmissione in prima serata.