Supercoppa di Spagna, Barcellona-Atletico 2-3: Correa protagonista

Sarà il derby di Madrid la finale della Supercoppa Spagnola che si giocherà domenica 12 Gennaio a Riyad. Dopo la vittoria del Real Madrid sul Valencia registrata nella giornata di ieri, è arrivata alcuni minuti fa il rocambolesco successo in rimonta dell'Atletico Madrid sul Barcellona. I colchoneros infatti, dopo essere andati in vantaggio con Koke, hanno visto la reazione del Barcellona che ha ribaltato il match grazie alle reti di Messi e dell'ex di Griezmann. A 9 minuti dalla fine del match, tuttavia, la squadra di Simeone ha trovato il gol del pareggio con il rigore di Morata per poi centrare il 3-2, pochi minuti dopo, grazie al gol di Correa. L'ex sogno rossonero, quindi, è risultato decisivo e protagonista.