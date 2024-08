Supercoppa Europea, l'albo d'oro: il Real stacca Milan e Barcellona

La vittoria del Real Madrid contro l'Atalanta (2-0, gol di Valverde e Mbappé) nella finale disputata a Varsavia porta in dote diversi record per i Blancos: la squadra della capitale spagnola diventa la più vincente nella storia della Supercoppa Europea con sei trionfi, staccando così Milan e Barcellona.

Anche Carvajal e Modric ottengono due primati: quello del maggior numero di finali disputate (sei) e di vittorie (cinque, una in più di Paolo Maldini, Dani Alves, Toni Kroos e Karim Benzema). Il centrocampista croato diventa invece il più titolato di sempre con la maglia del Real: ben 27 trofei sollevati, un numero davvero pazzesco.

L'albo d'oro della Supercoppa Europea:



1973: Ajax

1974: non disputata

1975: Dinamo Kiev

1976: Anderlecht

1977: Liverpool

1978: Anderlecht

1979: Nottingham Forest

1980: Valencia

1981: non disputata

1982: Aston Villa

1983: Aberdeen

1984: Juventus

1985: non disputata

1986: Steaua Bucarest

1987: Porto

1988: Malines

1989: Milan

1990: Milan

1991: Manchester United

1992: Barcellona

1993: Parma

1994: Milan

1995: Ajax

1996: Juventus

1997: Barcellona

1998: Chelsea

1999: Lazio

2000: Galatasaray

2001: Liverpool

2002: Real Madrid

2003: Milan

2004: Valencia

2005: Liverpool

2006: Siviglia

2007: Milan

2008: Zenit San Pietroburgo

2009: Barcellona

2010: Atlético Madrid

2011: Barcellona

2012: Atlético Madrid

2013: Bayern Monaco

2014: Real Madrid

2015: Barcellona

2016: Real Madrid

2017: Real Madrid

2018: Atlético Madrid

2019: Liverpool

2020: Bayern Monaco

2021: Chelsea

2022: Real Madrid

2023: Manchester City

2024: Real Madrid

La classifica

6 Real Madrid

5 Milan e Barcellona

4 Liverpool

3 Atletico Madrid

2 Bayern Monaco, Juventus, Anderlecht, Valencia, Ajax, Chelsea