Supercoppa Italiana di Calcio femminile. Mantovani: "Torneo unico nel suo genere"

Per quattro giorni Chiavari sarà teatro del calcio femminile perché al "Comunale", stadio dell'Entella, si giocherà la Final Four della Supercoppa Italiana di Calcio femminile: un torneo a eliminazione diretta al quale parteciperanno Juventus, Fiorentina, Milan e Roma, le quattro squadre meglio classificate nell’ultimo campionato di Serie A.

Ai canali ufficiali dell'Entella, dell'evento, ne ha parlato Ludovica Mantovani Presidente della Divisione Femminile: "Siamo emozionati e non vediamo l’ora di iniziare. Daremo vita a un torneo unico nel suo genere e siamo certi che lo spettacolo non mancherà. Quest’anno per colpa dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando abbiamo dovuto rivedere i nostri piani, cercando una formula che potesse dare prestigio alla competizione, ma che, allo stesso tempo, potesse mantenere dei diritti di scelta meritocratici. Lo scorso anno, infatti, non siamo riusciti a giocare la finale di Coppa Italia e quindi abbiamo deciso di creare un nuovo format ammettendo alla fase finale della Supercoppa i 4 Club meglio piazzati in campionato. Questa scelta crediamo che possa alzare il livello dello spettacolo e soprattutto, speriamo che possa coinvolgere un maggior numero di appassionati”.