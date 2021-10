Supercoppa Italiana, ipotesi 12 gennaio. Tra 15 giorni la decisione definitiva

Continua a tenere banco la possibile data per la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus e il Corriere della Sera parla della possibilità che venga giocata a San Siro il prossimo 12 gennaio. L'Arabia Saudita, nonostante il contratto con la Lega, ha esercitato l’opzione in ritardo per la disputa della sfida a Ryad il 22 dicembre, quindi la sfida verrà disputata in Italia. Sembra essere stata scartata la data del 5 gennaio che comporterebbe lo spostamento di Juve-Napoli e di Bologna-Inter e non garantirebbe il sold out. Il Consiglio di Lega delibererà entro due settimane.