Supercoppa Italiana, Juventus-Milan si giocherà in Arabia Saudita il 16 gennaio 2019 alle 18.30 italiane

Juventus-Milan, match valido per la Supercoppa italiana, si giocherà il 16 gennaio 2019 a Jeddah, in Arabia Saudita: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle 20.30 locali (18.30 in Italia). Ad annunciarlo è la Lega Serie A in una nota: "La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Italiana 2018/2019, trentunesima edizione del trofeo, si disputerà a Jeddah (Arabia Saudita), al “King Abdullah Sports City Stadium”, mercoledì 16 gennaio 2019, con inizio alle ore 20.30 locali (18.30 ora italiana)".