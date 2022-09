Supercoppa Italiana, Orban offre otto milioni di euro per farla giocare in Ungheria

Fonte: tuttomercatoweb.com

Supercoppa Italiana fra Milan e Inter in Ungheria? È questa la proposta che il primo ministro del paese ha fatto alla Lega di Serie A in merito al trofeo che verrà assegnato nelle prossime settimane. Un'idea, questa, che i vertici italiani stanno valutando, anche se, si legge su La Repubblica, c'è chi sarebbe contrario alla soluzione per motivi politici, presidente della Lega Serie A Casini compreso. Ad essere favorevoli a giocare in Ungheria, invece, sono Milan e Inter, che si risparmierebbero volentieri un viaggio di più di 5mila chilometri per arrivare a Riyad, in Arabia Saudita. Orban ha messo sul piatto otto milioni di euro per far giocare le due squadre alla Pancho Aréna di Felcsút.