Supercoppa Italiana, tutto facile per l'Inter: Atalanta battuta 2-0

A Riad l'Inter batte l' Atalanta 2-0 grazie alla doppietta di Dumfries nella prima semifinale per la Supercoppa italiana. Domani in campo il Milan contro la Juventus, la vincente ovviamente affronterà i nerazzurri in finale.

Si riporta di seguito il tabellone della Supercoppa Italiana 2025:

Inter 2-0 Atalanta 2 gennaio 2025

Juventus-Milan, venerdì 3 gennaio 2025 alle 20:00 italiane

Inter vs vincente Juventus-Milan, lunedì 6 gennaio 2025.