Supercoppa, Juve-Milan 1-0: decide Ronaldo, Banti ci mette lo zampino

La Juve batte il Milan col minimo sforzo e conquista la Supercoppa Italiana. Decide un gol nella ripresa di Cristiano Ronaldo, abile a sfruttare una ingenuità della difesa rossonera per battere Donnarumma. La squadra di Allegri è brava e (soprattutto) fortunata, visto che poco prima Cutrone colpisce una clamorosa traversa a Szczesny ormai battuto. A quel punto sale in cattedra Banti, che prima non sanziona Matuidi per un fallaccio su Calabria, poi espelle Kessié per lo stesso fallo (dopo aver visionato il VAR); infine, il fischietto di serata non concede un netto rigore al Milan (stavolta non guarda nemmeno il VAR). La squadra di Gattuso esce a testa alta, ma il trofeo va alla Juventus.