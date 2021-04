Superlega, Herrera: "Così svaniscono le illusioni dei tifosi"

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Sono innamorato del calcio con i tifosi, con il sogno che la mia squadra del cuore possa competere con le più grandi. Se questa idea della Super League avanzerà, allora i sogni si spegneranno". Lo dice Ander Herrera, centrocampista spagnolo del Psg. "Le illusioni dei tifosi svaniranno - scrive sui social Herrera - . Io amo il calcio e non posso restare in silenzio, io credo nella crescita della Champions League, ma non di quella dei ricchi che rubano quello che i tifosi hanno creato, che non è altro che lo sport più bello del mondo". Herrera e' il primo calciatore in attività, di un grosso club, a dirsi apertamente contro la Superlega (ANSA).