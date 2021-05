Superlega, La Stampa: "Il Milan patteggia, la Juve no: coppe a rischio"

"Il Milan patteggia, la Juve no: Agnelli resta nella Superlega e ora le coppe sono a rischio". Questo il titolo che a pagina 29 il quotidiano La Stampa dedica al comunicato della Uefa con cui quest'ultima ha "reintegrato" le 9 società ribelli e deferito bianconeri, Real Madrid e Barcellona". All'orizzonte si profilano battaglie legali durissime. Non solo contro l'Uefa, visto che le tre deferite sono pronte a citare in giudizio le altre nove squadre per aver affondato il progetto. Esiste il rischio di esclusione della Coppe, mai citato però da Ceferin.