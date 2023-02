Superlega, meritocrazia e nuovo sistema finanziario: stilati i dieci principi da seguire per una nuova lega europea

MilanNews.it

La A22, società chiamata a ridisegnare e portare avanti il progetto della Superlega, ha pubblicato nella giornata odierna un comunicato che restituisce i dieci principi a cui bisogna attenersi per la creazione di una nuova lega calcistica europea. Bernd Reichart, CEO della società, ha stilato questa lista dopo aver dialogato con oltre 50 club e svariate parti interessate del panorama europeo. Il riassunto preliminare del documento recita così: "Il feedback coerente ricevuto dall'A22 sulle competizioni europee per club è stato distillato in dieci principi. Il feedback suggerisce un campionato di calcio europeo aperto, basato esclusivamente sul merito sportivo, multidivisionale con 60-80 club e un minimo di 14 partite europee garantite per club. Risorse finanziarie aggiuntive per l'intera piramide, regole di sostenibilità finanziaria rigorosamente applicate e un aumento significativo degli investimenti nella solidarietà.

e un aumento significativo degli investimenti nella solidarietà e negli sport di base. Necessità di promuovere e sviluppare il gioco femminile mettendolo al centro della scena accanto alle competizioni maschili". Di seguito, invece i dieci principi:

1. Competizioni su base ampia e meritocratica

2. Tornei nazionali: la base del calcio

3. Migliorare la competitività con risorse stabili e sostenibili

4. La salute dei giocatori deve essere al centro del gioco

5. Competizioni gestite dai club con regole di sostenibilità finanziaria trasparenti e ben applicate

6. La migliore competizione calcistica del mondo

7. Miglioramento dell'esperienza dei fan

8. Sviluppare e finanziare il calcio femminile

9. Aumento significativo della solidarietà

10. Rispetto del diritto e dei valori dell'Unione Europea