Superlega, Perez: "Riflettiamo e lavoriamo. Stiamo tutti insieme"

(ANSA) - MADRID, 22 APR - Il progetto della Superlega europea è "in stand-by", ha annunciato il presidente del Real Madrid e della stessa Superlega, Florentino Perez, in un'intervista alla radio spagnola Cadena Ser. "Il progetto è in stand-by. La società (della Superlega) esiste ancora", ha detto Perez assicurando che "Juventus e Milan non se ne sono andate. Stiamo tutti insieme: riflettiamo, lavoriamo". (ANSA).