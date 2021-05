Superlega, una clausola protegge i club che hanno lasciato il progetto

Non ci sono conferme, ma pare che una clausola protegga i "pentiti" che hanno abbandonato la Superlega. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con nove club usciti dal progetto, la costituita società della Super League non potrà rivalersi sugli ex soci. L’addio del Milan è maturato in situazioni particolari e di certo a malincuore - scrive la rosea - perché la necessità di una riforma che tuteli gli investimenti di chi produce lo spettacolo resta.