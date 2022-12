Svezia, la federcalcio ha nominato Kulusevski come miglior attaccante del 2022

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Federcalcio svedese ha premiato Dejan Kulusevski come miglior attaccante dell'anno solare. L'ex giocatore di Juventus e Parma è rinato nel Tottenham dopo le difficoltà in maglia bianconera e il suo rendimento è stato straordinario grazie anche ad Antonio Conte: in 33 presenze con la maglia degli Spurs, il 22enne ha realizzato 6 reti e fornito 13 assist. Il premio di miglior centrocampista è andato a Emil Forsberg del Lipsia, mentre come miglior difensore è stato scelto (a sorpresa) Victor Lindelof. Robin Olsen è invece il miglior portiere.