Svezia, nessun problema fisico per Ibra: ha lasciato l'allenamento in gruppo come da programma

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l'allenamento odierno della nazionale svedese dopo pochi minuti. In molti, soprattutto tra i tifosi milanisti, hanno temuto che si fosse infortunato, ma in realtà non c'è stato nessun problema fisico per l'attaccante rossonero: secondo quanto riferisce SportBladet, infatti, era già programmato che Ibra svolgesse oggi solo una piccola parte dell'allenamento in gruppo e poi continuasse individualmente il suo lavoro.