Svizzera, Okafor verso una maglia da titolare contro la Serbia

Tra i giocatori rossoneri impegnati oggi con la propria nazionale c'è anche Noah Okafor che con la sua Svizzera sarà impegnato a Zurigo contro la Serbia di Strahinja Pavlovic. Dopo quattro partite senza vittoria e dieci gol subiti, gli svizzeri hanno un solo risultato possibile, cioè la vittoria per tenere le speranze di restare tra le prime 16 squadre della Nations League. La squadra del ct Yakin hanno bisogno quindi di fare gol e per questo dal primo minuto dovrebbero essere schierati Breel Embolo, Zeki Admoumi e Noah Okafor. Lo riporta ticinonews.ch.

"Dobbiamo affrontare questa sfida con grande intensità e giocare molto in verticale" ha dichiarato Yakin in conferenza stampa. "Se il gol di Zeki Amdouni contro la Danimarca non fosse stato annullato dall'arbitro, avremmo ancora la possibilità di lottare per il secondo posto nel girone. Abbiamo subìto un torto non solo con la Danimarca, ma anche nelle prime due partite a Copenaghen e a Ginevra contro la Spagna. Non dobbiamo dimenticarlo".