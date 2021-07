Svolta epocale per Football Manager: arriva il calcio femminile

Una novità epocale in arrivo per gli appassionati di Football Manager, anche se non nell’immediato. Miles Jacobs, direttore della Sports Interactive, lo studio che produce il popolare titolo videoludico, ha infatti ufficialmente comunicato che il suo team sta lavorando sull’introduzione del calcio femminile nel più popolare gioco manageriale calcistico del pianeta. Non è stata comunicata una data, e anzi sicuramente il calcio femminile non esordirà nella prossima edizione di FM, ma Jacobs spiega che il progetto è attivo “in background da un po' di tempo”. L’intenzione, in ogni caso, non è quella di creare una versione di FM dedicata esclusivamente al calcio femminile, piuttosto di integrarlo all’edizione già rilasciata su base annuale.

Per farlo, serve chiaramente del lavoro: anzitutto, sul database, uno dei punti di forza del titolo, per il quale è necessario un grande lavoro di ricerca. Inoltre, scrive Jacobs, adattare le donne ai modelli maschili non funzionerebbe: il gruppo di lavoro di FM sta valutando su quali dati lavorare e anche dal punto di vista delle animazioni grafiche, applicare quelle maschili alle donne porterebbe quelle ultime “a muoversi come dei cowboy”. Sul motion capture, in effetti, il creatore di Football Manager assicura che il lavoro è già stato portato avanti, grazie alla collaborazione di Katie e Mollie Kmita, gemelle che giocano rispettivamente nel Watford e nel West Ham. Introdurre il calcio femminile comporta inoltre una serie di passaggi, anche lessicali, più di 100.000 stringhe da riscrivere e poi tradurre in 19 lingue. Nessuna data di rilascio, come detto: nel lungo post si parla di un progetto pluriennale e dai costi anche abbastanza alti, ma FM si impegna a contribuire a sollevare la “campana di vetro” che sta sopra al calcio femminile.