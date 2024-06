Taibi: "Brescianini è scuola Milan ed era sempre vicino ad esplodere"

Intervistato da Radio FirenzeViola, Massimo Taibi ha parlato di Bondo: "Ha una gamba importante ed è un ragazzo d'oro, che può giocare sia da regista che da mezzala. Io ve lo dico: nei prossimi anni diventerà un giocatore importante. Poi se lo sceglie Palladino si capisce il suo valore. Io parlai anche con Galliani che mi disse: 'Hai visto bene, questo è un giocatore che farà carriera'. Ha giocato ancora poco ma ha forza e uno strappo importante. Un paragone? Un interno che strappa così lo posso paragonare a Fabbian ma Bondo è più un cagnaccio. Può giocare anche a due a centrocampo, magari con un regista a fianco".

L'arrivo di Palladino a Firenze come lo valuta?

"Per me Pradè ha fatto un grande acquisto perché ha dato continuità al progetto Italiano. Palladino ha fatto due anni straordinari a Monza, è stata una mossa intelligente. Ha un modo differente di allenare ma con Italiano hanno in comune l'aggressività, il talento e il coraggio. Sono giovani esperti".

Vale 8-10 milioni Bondo?

"Se fossi direttore alla Fiorentina, e tra qualche anno spero non mi smentirete, io li spenderei subito. È un giocatore moderno".

E Brescianini?

"Un buon giocatore, ha fatto bene a Frosinone. Io lo volevo prendere perché è scuola Milan ed era sempre vicino ad esplodere. Nella Fiorentina ci sta bene".