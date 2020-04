La Repubblica, nell'edizione odierna, ha calcolato i costi che i club dovrebbero sostenere per sanificare i propri ambienti per la ripartenza del calcio. Il prezzo dei test per tornare in campo, due tamponi, un sierologico e una visita d'idoneità va dai 450 ai 600 euro a persona. Ad un club, quindi, con la sanificazione dei locali la somma salirebbe a 50 mila euro.