Tanti auguri a Davide Calabria che oggi compie 28 anni!

vedi letture

Oggi, 6 dicembre, è il compleanno di Davide Calabria che compie 28 anni. Cresciuto nelle giovanili rossonere, il terzino è arrivato fino in prima squadra di cui ora è anche il capitano. Con la maglia del Diavolo, il giocatore bresciano ha collezionato finora 266 presenze e ha segnato 10 gol (l'ultimo martedì in Coppa Italia nel 6-1 al Sassuolo). L'esordio in gare ufficiali di Calabria nel Milan è avvenuto il 30 maggio 2015 contro l'Atalanta, vale a dire l'avversario di stasera dei rossoneri di Fonseca nella sfida valida per la 15^ giornata di Serie A.