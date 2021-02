Tanti auguri a Tatarusanu: il portiere rossonero oggi compie 35 anni

Nato a Bucarest in Romania il 9 febbraio 1986, Ciprian Tatarusanu compie oggi 35 anni. Il portiere rumeno del Milan, secondo di Gianluigi Donnarumma, è arrivato la scorsa estate a Milano, e fino a quest0 momento ha giocato 5 partite (1 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 2 in Europa League), ottenendo 3 porte inviolate. Il Milan ha fatto gli auguri al suo calciatore su tutti i profili social. La nostra redazione auguri a tatarusanu di passare un felice compleanno.

Your first Rossonero birthday ️

Wishing you a splendid one, Ciprian 🧤



Il tuo primo compleanno in rossonero

Tanti auguri, Ciprian Tătăruşanu️ 🧤 #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/jsTkDgm1V2 — AC Milan (@acmilan) February 9, 2021