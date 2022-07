Tanti auguri ad Antonio Mirante!

MilanNews.it

Fresco Campione d'Italia e fresco di rinnovo per un anno con il Milan, oggi il portiere rossonero Antonio Mirante compie gli anni. Un grande inizio di stagione dunque per l'estremo difensore che oggi spegne 39 candeline. Ancora zero presenze per lui in rossonero ma un rapido e signifcativo ingresso nello spogliatoio in cui si è inserito benissimo: sempre tra i primi a esultare in occasione dei gol pesanti delle ultime gare della scorsa stagione. A lui il Milan ha dedicato un post e la redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri. Buon compleanno Antonio!