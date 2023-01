Tardelli: "Il Milan è crollato. Pioli è nervoso e giocatori come Theo e Giroud stressati"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Marco Tardelli, intervenuto ai microfoni di 90° Minuto su Rai 2, ha commentato così il tracollo del Milan in casa col Sassuolo: "Dopo aver vinto il campionato, questo Milan è crollato. L'anno scorso lo Scudetto è stato vinto dai rossoneri, ma anche perso dall'Inter. Il ritorno dal Mondiale di pezzi importanti come Giroud e Theo ha ridato a Pioli giocatori stressati fisicamente e mentalmente. Anche Pioli mi è parso nervoso dinanzi alle telecamere, non ha neanche risposto a una domanda di un cronista andandosene via".