Tas, aggiornato il calendario delle udienze: nessuna traccia del ricorso Milan-Uefa

Il sito ufficiale del Tas ha aggiornato il calendario delle udienze in programma fino al 14 agosto prossimo. Ebbene, nell’elenco, non compare l’arbitrato sulla controversia Milan-Uefa in merito al ricorso presentato dal club di via Aldo Rossi lo scorso 24 dicembre. Questo vuol dire che la calendarizzazione sta procedendo secondo le procedure d’urgenza che il tribunale di Losanna ha ricevuto e, di conseguenza, che il club rossonero non ha presentato richiesta di accelerare i tempi. Dunque, stando così le cose, l’arbitrato relativo alle sanzioni del triennio 2014-17, potrebbe essere discusso a stagione iniziata.