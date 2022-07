Tassista restituisce portafogli a Neuer, lui lo ricompensa con una maglia: "Una presa in giro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli ha restituito il portafogli con 800 euro e due carte di credito, ha avuto in cambio soltanto una maglietta del Bayern. Così, un tassista tedesco ha deciso di raccontare la sua delusione nei confronti di Manuel Neuer, che non è stato particolarmente generoso nei suoi confronti nonostante il bel gesto. Hazir ha dichiarato a Sky Sports DE: "Tutto è iniziato all'Odeonsplatz, una piazza centrale di Monaco, dove sono andato a prendere Neuer e un amico. L'ho riconosciuto subito. Pulendo l'auto ho trovato il portafogli con i documenti personali, circa 800 euro in contanti e due carte di credito. Al termine del turno mi sono recato all'appartamento dove l'avevo accompagnato, ma non c'era nessuno. Non era nemmeno all'indirizzo riportato sul documento. Alla fine ho consegnato tutto all'agente, a cui ho lasciato il mio contatto. In totale ho percorso circa 120 chilometri per restituire il portafoglio; due settimane dopo ho ricevuto una maglia del Bayern Monaco, personalizzata con il suo nome, ma senza dedica o biglietto di ringraziamento. La ricompensa è una presa in giro. Ho quattro figli". Il portiere, che guadagna 18 milioni di euro, è finito subito nell'occhio del ciclone per la sua "avarizia".