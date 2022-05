Tassotti: "Ho rivisto tanto volte il gol di Ancelotti al Real, il 5-0 del 1989 ha fatto la storia"

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

Mauro Tassotti, ex calciatore e vice allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, soffermandosi anche su un'immagine particolare da calciatore di Carlo Ancelotti, con cui ha condiviso ben cinque anni in rossonero: "È scontata e sarà banale, ma lui che segna al Real Madrid, nell’89 a San Siro, e io che lo rincorro gridandogli dietro chissà che cosa…è l’immagine che ho visto cento volte in tv, perché quando si parla del grande Milan si rievoca quasi sempre quel 5-0 che ha fatto storia".