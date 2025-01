Tassotti: "Il Milan deve sfruttare questo momento di entusiasmo"

vedi letture

Il Milan tornerà in campo questo sabato in Serie A, a San Siro, contro quel Cagliari che lo costrinse a un pirotecnico 3-3 nella gara di andata post vittoria sul Real Madrid al Bernabeu. Questa volta i rossoneri dovranno essere più abili nella gestione del trionfo - in questo caso la Supercoppa Italiana vinta lunedì a Riyad - e cercare di ottenere i tre punti contro i sardi. Per l'occasioni i colleghi di tuttocagliari.net hanno intervistato un celebre ex rossonero come Mauro Tassotti.

Le parole di Mauro Tassotti su che Milan post Supercoppa si aspetta: “Ovviamente c’è una sensibile differenza tra le due formazioni sotto il profilo tecnico. Il Milan deve assolutamente cercare di approfittare di questo momento di entusiasmo che sta vivendo per cavalcare l’onda e riproporre la stessa convinzione e determinazione anche in campionato. Per il Cagliari sarà molto difficile giocare a San Siro.”