Tassotti: "Nel 2009 parlai con il Chelsea ma rimasi al Milan dove stavo benissimo"

© foto di Antonio Vitiello

Mauro Tassotti, ex calciatore e vice allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Calciomercato.com soffermandosi anche sul trasferimento di Carlo Ancelotti al Chelsea nel 2009 e della sua permenenza in rossonero: "Parlai col Chelsea, ma non c’erano le condizioni. Penso che Carlo dovette accettare di lavorare con un tecnico imposto dal club. Così rimasi al Milan, casa mia, dove stavo benissimo. Solo il preparatore Mauri andò con Carlo, nemmeno Wiliam Vecchi, che lavorava con lui già da Reggio Emilia. Sono contento di essere rimasto al Milan e di avere lavorato con altri allenatori. Con Max Allegri sono stato benissimo, è molto bravo. Non capisco chi lo critica".