Tecca: "Il lavoro del Milan parte da lontano, i preliminari hanno cementato le certezze"

Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport, si è espresso sulla straordinaria partenza dei rossoneri: "Il lavoro del Milan parte da lontano, dall'Europa. I preliminari hanno cementato le certezze di questa squadra. Pioli lo vediamo accostato a grandi allenatori della storia milanista per la striscia di risultati, poi la presenza di Ibra è fondamentale, è un catalizzatore non solo per i gol ma anche per mentalità".