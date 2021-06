Tecca su Giroud: "Al Milan potrebbe portare stimoli e ambizione"

Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Massimo Tecca ha commentato così il probabile acquisto di Giroud da parte del Milan: "La presenza di Giroud darebbe tanto peso in più all'attacco del Milan e sarebbe un'alternativa ad Ibrahimovic che non ha vissuto una stagione positiva sotto il punto di vista degli infortuni. Gol ne ha fatti, e anche tanti, ma ha giocato il 50% delle partite. Sarebbe anche uno stimolo per i più giovani come Leao, ma anche per Rebic, che hanno fatto vedere le loro potenzialità ma non tutto quello che possono fare. La presenza di un attaccante esperto come Giroud, che in questi giorni sta mordendo il freno dato che in nazionale ha davanti due attaccanti di grandissimo livello, potrebbe aiutare la squadra a migliorare sotto il punto di vista degli stimoli e delle ambizioni".