Tempi di recupero Saelemaekers: il 2022 rossonero del belga è già finito?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la notizia della lesione parziale del legamento collaterale mediale subita nel match contro l'Empoli e la conseguente decisione di seguire una terapia conservativa, per Alexis Saelemaekers è prospettabile, con moltissima probabilità, che il 2022 rossonero in campo del belga si sia chiuso al "Castellani"; contando la pausa per il Mondiale, il numero 56 dovrebbe tornare in campo con il Milan da gennaio 2023.