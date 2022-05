Tempo di farsi le ossa: Lazetic destinato al prestito nella prossima stagione

MilanNews.it

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il prossimo futuro di Marko Lazetic sarà lontano da Milanello, ma solamente in prestito. Il Milan infatti sarebbe intenzionato a mandare il giovane attaccante serbo a farsi le ossa in qualche squadra medio-piccola. Da quando è arrivato a Milano, il numero 22 ha collezionato una sola presenza in prima squadra: gli ultimi minuti del derby ormai perso di Coppa Italia. Lazetic ha giocato perlopiù con la Primavera. L'idea è quella di trovare una sistemazione temporanea in cui il serbo possa trovare continuità e abituarsi al calcio italiano.