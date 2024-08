Tempo di griglie, Bergomi: "Il Milan in prima fila con l'Inter: ha fatto buoni acquisti"

Mancano appena quattro giorni all'inizio del nuovo campionato del Milan: i rossoneri sabato 17, alle 20.45 presso lo stadio di San Siro, ospiteranno il Torino nella prima giornata di Serie A 2024/2025. In vista della riapertura delle danze, questa mattina sulle colonne de Il Corriere dello Sport è stata pubblicata un'intervista a Beppe Bergomi, ex bandiera dell'Inter, che ha parlato in generale delle big del campionato e non solo, offrendo il suo punto di vista su quella che sarà la griglia di partenza della Serie A.

È il periodo delle griglie di partenza. Sempre un po’ antipatiche. L’Inter campione d’Italia parte avanti rispetto alle altre?

"Continuo a pensare che non sia stata la più forte, ma la più brava. Ha avuto determinazione e voglia che le hanno permesso di fare quel gran campionato. La metto in prima fila, sì, ma se non ci mette la stessa cattiveria agonistica l’esempio ce l’ha lì davanti: il Napoli dell’anno scorso. Le altre poi ripartono con grandi motivazioni. Hanno cambiato tutte tranne l’Atalanta e per esperienza personale posso dire che quando ho vinto è sempre stato negli anni di cambiamento. Quando arrivano anche 4-5 giocatori nuovi, che magari hanno fame e con allenatori che gli danno quel qualcosa in più, tutto si può azzerare. Il Milan, che è arrivato secondo e ha fatto buoni acquisti, lo colloco in prima fila con l’Inter. E secondo me può partire bene la Juventus, che l’anno scorso tra le difficoltà ha comunque raggiunto il risultato”